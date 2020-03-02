إغلاق باب التسجيل للرالي الوطني الأول الثلاثاء

عمان – الغد – أنهت الأردنية لرياضة السيارات كافة التحضيرات للجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات المحلية التي تقام منافساتها يوم الجمعة المقبل.

ويغلق باب التسجيل للرالي يوم غد الثلاثاء وفق التعليمات التكميلية للرسوم العادية والمضاعفة وتسجيل تفاصيل مساعد السائق، وتم تحديد يوم الأربعاء موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وعملية التدقيق الإداري في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي في عمان.

وسيتدرب السائقون على مسار الرالي يوم الخميس.

وينطلق الرالي من موقف الصيانة في البحر الميت، ويتكون الرالي من مرحل جبل نيبو 1و2و 3 وماعين 1و2، وتبلغ المسافة الاجمالية للرالي 151.40 كم منها 50.84 مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

وتتكون بطولة الأردن من 5 راليات وتشمل رالي الأردن الدولي، ويشرف على السباق لجنة الحكام برئاسة حسن علاء الدين وعضوية فوزي صوالحة وخالد زكريا ومدير السباق جورج خوري، ونائب مدير الرالي لؤي مرعي، ومساعد مدير الرالي زيد وليد أبو زيد، ومساعد مدير الرالي للميدان موسى حزينه.

واستعدادا لموسم الراليات، أنهى السائقون تجهيز سياراتهم استعدادا لخوض منافسات الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات المحلية.

ومن الأسماء المتداولة للمشاركة في الرالي قبل الإعلان الرسمي عن قائمة المشاركين، بطل الأردن للراليات للعام الماضي العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود وطارق الطاهر وملاحه الدكتور سامر عيسى وزياد مقداد وملاحه عامر موسى وأمجد العناسوة ويوسف الاسمر وملاحه نبيل كيال وشادي شعبان وملاحه ابراهيم شعبان وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وسامي فليفل وملاحه أمير ناصيف وعاصم عارف وملاحه احمد جانخوت والعُماني عبدالله الزبير وملاحه الأردني عماد جمعة، ومن المتوقع أن يغيب عن الرالي خالد جمعة وسلامة القماز ومن المنتظر مشاركة عدد من أبطال الدفع الرباعي في الرالي.

ويسعى السائقون الأردنيون إلى تحقيق نتائج مميزة في الجولة الافتتاحية من بطولة الأردن للراليات المحلية والمنافسة ستكون قوية بين المتسابقين الأردنيين والعُمانيين عبدالله الرواحي وعبد الله الزبير، لاعتلاء منصة التتويج.