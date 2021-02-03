إغلاق تقاطع صالات ليالي الشرق.. وتحويلات مرورية

عمان- الغد – أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، أنها ستباشر صباح الجمعة المقبلة بأعمال إنشاء مشروع تقاطع الشهيد (صالات ليالي الشرق) ضمن شارع الشهيد الذي يأتي استكمالاً للأعمال الخاصة على التقاطعات المرورية داخل مدينة عمان.

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري إن العمل يتطلب إغلاقا كاملا لحرم تقاطع الشهيد وإجراء التحويلات المرورية للسير القادم من شارع المظفر قطز (تقاطع المشاغل) والسير القادم من شارع محمد ضياء الحق باتجاه الزرقاء بتحويله تجاه شارع ثويبه والاستمرار بالمسير والانعطاف يساراً تجاه شارع المنتصر الأموي ثم الانعطاف يميناً تجاه شارع عبد العزيز الشمري وصولاً لشارع الشهيد.

وللسير القادم من الزرقاء عبر شارع الشهيد باتجاه دوار المدينة الرياضية سيجري تحويله يميناً تجاه شارع ناجي عبد العزيز ثم الانعطاف يساراً تجاه شارع سلامة مهاوش الهبارنة وصولاً لشارع نهار الهدبان ثم يساراً باتجاه شارع المدائن وصولاً الى شارع الحج تجاه شارع الشهيد. وأشار إلى أن الأمانة وإدارة السير ستوفران وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بمواقع الإغلاق ومسار التحويلات مع وجود كوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بهذه المواقع.