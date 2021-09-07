إغلاق ثلاث منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في محافظة الكرك

هشال العضايلة

الكرك – أغلقت الجهات المختصة في محافظة الكرك، ثلاث منشآت لمخالفتها أوامر قانون الدفاع.

وقال محافظ الكرك محمد الفايز، إنّ جولات لجان الرقابة والتفتيش مستمرة على فترتين صباحية ومسائية لمراقبة مدى التزام المواطنين والمنشآت بأوامر الدفاع من حيث تلقي لقاحات كورونا، وارتداء الكمامة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكداً أن اللجان ستحرر مخالفات بحق غير الملتزمين بأوامر الدفاع.

وأوضح بأن أمر الدفاع رقم (34) لا يسمح لأي شخص بمراجعة الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو حصل على فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة (سند أخضر).

ودعا محافظ الكرك المواطنين وأصحاب المنشآت ضرورة تلقي اللقاح للحفاظ على سلامتهم والتقيد بالإجراءات الوقائية الصحية تجنبا للمخالفة.