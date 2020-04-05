إغلاق جميع الطرق الواصلة بين دير علا ومحافظات الشمال

دير علا- قال متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس انه تم إغلاق جميع الطرق الفرعية البعيدة عن الانظار التي تربط اللواء بمحافظات الشمال، والإبقاء على الطرق الرئيسة الخاضعة لمراقبة القوات المسلحة والامن العام.

واضاف المواس لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الهدف من هذه الاجراءات هو السيطرة الكاملة على حركة المركبات الداخلة والخارجة من وإلى اللواء وضبط المركبات المخالفة لقرار الحظر، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي للحفاظ على سلامة المواطنين والوقاية من خطر فيروس كورونا.

وبين انه تم ضبط 11 مركبة مخالفة لقانون الحظر وتحويل سائقيها إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى ان لجنة الصحة والسلامة العامة لمتصرفية لواء دير علا اغلقت عددا من المحلات غير المسموح لها بالعمل.

وأشار إلى ان اللجنة قامت بجولة على جميع الاسواق للتأكد من التزام جميع الباعة بإجراءات السلامة العامة والمحافظة على مسافة آمنة بين المتسوقين، مؤكدا ان جميع المواد التموينية متوفرة وضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

بترا