إغلاق جميع ممرات السفر في بريطانيا بدءاً من يوم الاثنين

دبي- في محاولتها للحماية من متغيرات فيروس كورونا، ستغلق المملكة المتحدة جميع ممرات السفر بدءاً من الساعة 4 صباحاً بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى البلاد هي من خلال الحصول على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد.

وستكون إجراءات الطوارئ سارية لمدة شهر على الأقل، بحسب ما ذكرته وزارة النقل.قد يهمك أيضاً

وقال جونسون: “في حال زيارتك هذه البلاد، يجب أن يكون لديك اختبار كورونا سلبي، أجريته خلال 72 ساعة قبل المغادرة. ويجب أن تكون قد ملأت نموذج تحديد موقع الراكب، وستطلب شركة الطيران الخاصة بك إثباتاً على ذلك قبل الإقلاع”.

وتنطبق الإجراءات على جميع المسافرين، من ضمنهم البريطانيين والأيرلنديين.

وفي بيان صحفي، قالت وزارة النقل إنه سيكون هناك المزيد من عمليات التفتيش الفورية للركاب الذين دخلوا البلاد.

وتعلق هذه الخطوة ممرات السفر التي كانت موجودة بين المملكة المتحدة ومجموعة متنوعة من الوجهات منذ يوليو/ تموز 2020.

وأوضحت وزارة النقل: “مستوى الخطر المرتبط بظهور متغيرات جديدة على مستوى العالم قد ازداد الآن، ما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع جميع السبل المحتملة التي يمكن من خلالها دخول سلالات جديدة من الفيروس إلى المملكة المتحدة، بينما نفكر في أفضل السبل للاستجابة”.

وستتم مراجعة الإجراء الجديد في 15 فبراير/ شباط.CNN بالعربية