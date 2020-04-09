إغلاق “حرة الزرقاء” احترازيا بعد تسجيل إصابتين بكورونا لعاملين فيها

إحسان التميمي وحمزة دعنا

عمان – الزرقاء – أكد مصدر طبي تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لعاملين داخل المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء، فيما أعلن مصدر آخر أنه جرى إغلاق المنطقة الحرة احترازيا.

وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور محمد الطحان انه تم تحريك أربعة فرق للفحص الوبائي في محافظة الزرقاء لفحص جميع المخالطين داخل المنطقة والذين تم حصر عددهم الاولي بـ70 شخصا.

إلى ذلك، قال مدير عام المنطقة الحرة في الزرقاء عبد الحميد الغرايبة إن لجنة الأوبئة تقوم بإجراءات مسح لعدد من العاملين في المنطقة بعد تسجيل الإصابتين.

وأضاف لـ”الغد” إن اللجنة تقوم بالمسح لجميع العاملين المخالطين، مؤكدا على عدم إغلاق المنطقة بصورة نهائية حتى الآن.

من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي ان الفرق المختصة عملت على إغلاق المنطقة الحرة لحركة الدخول والخروج، احترازيا وذلك لغايات التأكد من المخالطين.

ودعا البستنجي الى اغلاق المنطقة، بصورة كاملة، خلال الفترة الحالية حماية للوطن ولصحة ابناءه قائلا ان أي خسارة اقتصادية اهون بكثير من الخسائر البشرية.

ولفت البستنجي الى ان المنطقة الحرة يدخلها يوميا الاف العاملين وغيره داعيا الى ايقافها خلال هذه الفترة للتأكد من سلامة جميع العاملين.