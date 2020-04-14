إغلاق “حسبة” إربد يخلق سوقا موازية للخضار من أصحاب البسطات

احمد التميمي

إربد – في الوقت الذي قررت بها الجهات المعنية في اربد إغلاق حسبة الخضار والفواكه وسط مدينة اربد، بعد حدوث تجمعات كبيرة للمواطنين، اتخذ أصحاب بسطات الحسبة للخضار، الشارع المحاذي لبلدية اربد مكانا لعرض بضائعهم.

واستهجن العديد من أصحاب محال الخضار والفواكه في الحسبة إغلاق محالهم المرخصة والسماح لأصحاب البسطات بالبيع مباشرة للمواطنين، الأمر الذي تسبب بقطع أرزاقهم.

وأكد أصحاب المحال الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، انه لا يجوز إبقاء محالهم مغلقة منذ 4 أيام، في الوقت الذي سمح فيه لأصحاب البسطات بالعمل.

وأشاروا إلى أن عدد المحال التي أغلقت بقرار من الحاكم الإداري، تزيد على 150 محلا لبيع الخضار والفواكه بعد أن تم إغلاق مداخل الحسبة من جميع الاتجاهات.

ولفتوا إلى أن تلك المحال يعمل بها مئات الأشخاص ويعيلون أسرهم، مطالبين بفتحها حتى يتسنى لهم الوفاء بالتزاماتهم، وخصوصا وان محالهم مرخصة حسب القانون.

وطالبوا بتنظيم سوق الحسبة، وإلزام المحال التجارية بتوفير متطلبات السلامة الصحة والسلامة العامة، ومنع تواجد البسطات التي عادة ما تسبب بخلق الاكتظاظ من قبل المتسوقين.

بدوره، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن قرار إغلاق الحسبة جاء بقرار من الحاكم الإداري، نظرا لوجود تجاوزات كبيرة واكتظاظ من قبل المواطنين فيها، ما يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة وتأتي ضمن الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد بني هاني، أن تلاصق محال الخضار بجانب بعضها، تسبب بتجمعات كبيرة للمواطنين طيلة الفترة المسموحة بها بالتجول.

وأشار إلى أن البسطات المنتشرة بالقرب من بلدية اربد لا تشكل خطورة كبيرة كما كانت في السابق، مشيرا الى ان عددها لا يتجاوز 30 بسطة عكس الموقع القديم، الذي كانت تتواجد فيها المئات من البسطات ويصعب السيطرة عليها.

وأوضح بني هاني، انه تم السماح لأصحاب الملاحم والمجمدات والمواد التموينية المحاذية للحسبة بفتح محالهم، نظرا لعدم وجود اكتظاظ بها، مشيرا الى ان جميعها متفرقة عن بعضها.

وأشار إلى أنه تم فتح السوق المركزي للخضار والفواكه والسماح للتجار بالبيع والشراء من داخله، لعدم وجود بديل، لاسيما وان مزارعين تجار لجـؤوا الى ببيع بضائعهم في الشوارع، مما تسبب بازدحامات مرورية خانقة.

ولفت بني هاني، أن أعمال السوق المركزي ينتهي العمل بها الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد أن يقوم التجار بنقل الخضار والفواكه إلى محالهم بشكل لا يشكل أي خطورة على الصحة.

وكان محافظ إربد رضوان العتوم، قرر الأحد الماضي إغلاق حسبة التجزئة وسط مدينة إربد احترازيا، بسبب مخالفة الباعة للشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المحافظ العتوم، إن قرار الإغلاق جاء تماشيا مع قانون الدفاع بعد حدوث حالات تجمهر وازدحام في الحسبة، وسط غياب التزام المسوقين والباعة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس.