إغلاق دائرة الأراضي والمساحة في الرمثا 3 أيام احترازيا

عمان- قررت دائرة الاراضي والمساحة، إغلاق مديرية تسجيل أراضي الرمثا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 15 حزيران وعزلها لمدة ثلاثة أيام بناء على تنسيب من محافظ اربد رضوان العتوم رئيس اللجنة التنفيذية لإجراءات السيطرة على وباء كورونا.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان مديرية تسجيل أراضي الرمثا ستعاود استقبال المواطنين كالمعتاد صباح يوم الأحد المقبل الموافق 21 حزيران بعد إجراء أعمال التعقيم والتطهير اللازمة.

كما قرر الصوافين تشكيل فريق عمل بديل للقيام بأعمال المديرية لحين الاطمئنان على سلامة الموظفين.

بترا