أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إغلاق سوق العارضة للخضار بعد تجول مخالط لمصاب كورونا فيه

منذ 38 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دير علا- قال رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين، إنه تقرر إغلاق سوق العارضة المركزي لإشعار آخر كإجراء وقائي للتعامل مع خطر فيروس كورونا.

وأوضح الياصجين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)اليوم الأحد، ان سبب الاغلاق هو حضور أحد المخالطين لمصاب بكورونا الى السوق بقصد شراء منتوجات زراعية وتعامله مع عدد من العاملين فيه، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات الطبية وأخذ عينات من المخالطين لفحصها.

وقال إن البلدية عملت على تعقيم كامل مرافق السوق وستكون هناك أعمال تعقيم يوميه طول فترة الاغلاق.

وأضاف إن قرار الاغلاق جاء لإعطاء فترة آمان للمحافظة على السلامة العامة، مشيرا الى أن السوق لن يستقبل المنتوجات الزراعية اعتبارا من اليوم إلى أن يصدر قرار بإعادة فتحه، ويستطيع المزارع توريد منتوجاته الزراعية لسوق عمان المركزي.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 4.6 يضرب جنوب مدينة العقبة

منذ 18 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب: أميركا تدخل “مرحلة مروّعة” وسيموت الكثير من الناس

منذ 41 دقيقة

عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 4/5 -(رابط)

منذ 9 ساعات
إحدى قاعات مطار الملكة علياء الدولي - (أرشيفية)

مصدر رسمي: فتح الحدود لم يبحث والقرار مرتبط بمستجدات كورونا عالميا

منذ 9 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock