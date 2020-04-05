إغلاق سوق العارضة للخضار بعد تجول مخالط لمصاب كورونا فيه

دير علا- قال رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين، إنه تقرر إغلاق سوق العارضة المركزي لإشعار آخر كإجراء وقائي للتعامل مع خطر فيروس كورونا.

وأوضح الياصجين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)اليوم الأحد، ان سبب الاغلاق هو حضور أحد المخالطين لمصاب بكورونا الى السوق بقصد شراء منتوجات زراعية وتعامله مع عدد من العاملين فيه، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات الطبية وأخذ عينات من المخالطين لفحصها.

وقال إن البلدية عملت على تعقيم كامل مرافق السوق وستكون هناك أعمال تعقيم يوميه طول فترة الاغلاق.

وأضاف إن قرار الاغلاق جاء لإعطاء فترة آمان للمحافظة على السلامة العامة، مشيرا الى أن السوق لن يستقبل المنتوجات الزراعية اعتبارا من اليوم إلى أن يصدر قرار بإعادة فتحه، ويستطيع المزارع توريد منتوجاته الزراعية لسوق عمان المركزي.-(بترا)