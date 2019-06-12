إغلاق شارع عمر مطر وتحويل السير

عمان- الغد– أعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير عن إغلاق كامل لشارع عمر مطر المحاذي لمبنى أمانة عمان في راس العين أمام حركة السير اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل 14 حزيران (يونيو) لغايات استكمال الأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد على شارع عمر مطر.

وبين مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري أنه سيتم تحويل شارع علي بن أبي طالب إلى اتجاهين وتحديدا من اشارات (المهاجرين) ولغاية اشارة المصدار مع استحداث اشارة ضوئية جديدة على تقاطع شارع القدس مع شارع علي بن أبي طالب لخدمة السير القادم من شارع القدس باتجاه اشارات (المهاجرين).

وأضاف الفاعوري سيتم الابقاء على شارع المهاجرين القديم مفتوحا أمام حركة السير المتجه من شارع طلال باتجاه الدوار الثالث.

وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتأمين الشواخص الإرشادية في المواقع مع تواجد لرجال إدارة السير وأعوان المرور لتقديم المساعدة للسائقين وإرشادهم للطرق البديلة.