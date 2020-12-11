إغلاق شامل في مدن فلسطينية لـ 7 أيام منعا لانتشار كورونا

رام الله – بدأ مساء الخميس، سريان قرار الإغلاق الشامل في عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لمدة 7 أيام، وذلك ضمن إجراءات السلطة الفلسطينية؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

والمحافظات المغلقة هي طولكرم، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”. وتفرض السلطة إغلاقا في المدن الفلسطينية كافة يومي الجمعة والسبت.

ويرافق هذه القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المُدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية، بحسب الوكالة الرسمية.

الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، قال، إن “الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت”، لافتا النظر إلى أن “الحركة ستمنع نهائيا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع محافظات الوطن”.

وأضاف نمر أن “الإغلاق سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 17 كانون الأول/ديسمبر في محافظات، وهي الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم؛ نظرا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها بشكل كبير، ويسمح بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة”.

وأكد أن “الحركة ستمنع بين المحافظات”، مشددا على أن “كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، ألف دينار أردني، أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما”.

“قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها، وترتفع فيها نسبة الإصابات 30%” وفق نمر. وفا