إغلاق شامل 3 أسابيع في إسرائيل ووزير الإسكان يستقيل احتجاجاً

رام الله – صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماع لها الأحد لإقرار خطة الإغلاق الحكومية خلال فترة الأعياد اليهودية لوقف انتشار فيروس كورونا، على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة المقبل.

وشهد الاجتماع الذي استمر 8 ساعات أجواء عاصفة في ظل خلافات بين الوزراء والمسؤولين المهنيين حول تفاصيل الإغلاق، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن خطة الإغلاق التي حظيت بمصادقة المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، يوم الخميس الماضي، وجدت معارضة شديدة من قبل وزراء ومسؤولين بالحكومة، ودفعت وزير البناء والإسكان، يعقوب ليتسمان، إلى تقديم استقالته احتجاجاً.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن المرحلة الأولى من الإغلاق ستستمر أسبوعين، سيسمح خلالها للإسرائيليين بالتحرك ضمن مسافة 500 متر في محيط سكنهم، فيما سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

وبموجب الخطة، سيتم إغلاق جميع المصالح والمؤسسات، التجارية، والثقافية، والترفيهية، والسياحية، باستثناء الخدمات الضرورية مثل محلات بيع الأغذية، والصيدليات، ومحلات بيع منتجات النظافة، كما سيتم إغلاق جميع المطاعم، وسيسمح لها بالبيع عن طريق خدمة التوصيل، بينما سيبقى مطار بن غوريون مفتوحاً، لكن مع تقليص نشاطه.

وفي المرحلة الثانية من الخطة، سيتم تقليص 30 بالمئة من الموظفين في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تقليص حركة المواصلات العامة في كل المراحل تماشياً مع حجم الإغلاق.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 153759 بعد تسجيل 1037 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1037 بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الماضية.-(بترا)