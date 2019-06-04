إغلاق صفحة مقدسية بـ”فيسبوك” بسبب دعاء بتحرير الأقصى

عمان- الغد- أغلقت إدارة “فيسبوك” صفحة معلومة مقدسية المختصة بنشر معلومات وأخبار مدينة القدس عامة والمسجد الأقصى المبارك خاصة والتي تضم أكثر من 160 ألف متابع.

جاء ذلك يوم الأربعاء الماضي بعد نشر الصفحة دعاء لتحرير المسجد الأقصى من اليهود الذي اعتبرته إدارة الفيسبوك انتهاكاً لمعايير الموقع.

ولاقى هذا القرار احتجاجاً كبيراً من المتابعين مما أدى إلى تضامن واسع مع صفحة معلومة مقدسية من الأعضاء والمؤسسات العاملة لأجل القدس داخل الأردن وخارجها، وإطلاق هاشتاج ” #رجعوا_معلومة_مقدسية”.

مبادرة معلومة مقدسية التي عملت على مدار 5 سنوات انجزت فيها 5‪ برامج إذاعية عُرضت على إذاعات مختلفة بأكثر من 9‪ دول، بالاضافة لبرنامجها المصور بتقديم من المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بموسمين؛ هدفت المبادرة في برامجها نشر المعلومات المقدسية بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة. ‬‬

الجدير بالذكر أن مبادرة معلومة مقدسية مازالت فاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى والتي تتوزع على منابر عدة أهمها: الانستغرام، التويتر، الاسك، سناب شات، وواتساب بالإضافة لقناتها على اليوتيوب وقناتها الصوتية على الساوند كلاود، كما تعمل على موقعها الرسمي الخاص المُلم بكامل المعلومات وبأشكالها المرئية والمسموعة والمكتوبة باسم “معلومة مقدسية” (www.qudsinfo.com).