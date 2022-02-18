إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات “المهندسين” وبدء فرز

أعلن رئيس لجنة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، المهندس علي ناصر، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات، الساعة السادسة مساء، لتبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات.

وقال المهندس ناصر إن عملية الاقتراع تمت بكل سهولة ويسر، ضمن اجواء ديمقراطية مارس فيها المهندسون حقهم في اختيار ممثليهم في المحافظات.

وبلغت نسبة التصويت في محافظة الطفيلة 72%، وفي محافظة جرش 72%، وفي محافظة عجلون 68%، وفي محافظة المفرق 69%، وفي محافظة العقبة 59%، وفي اربد 37%، وفي الزرقاء 38% وفي البلقاء 50%، حيث بلغت النسبة العامة 47%، بعدد مقترعين بلغ 9949 مهندسا ومهندسة في كافة محافظات المملكة.