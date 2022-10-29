إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة

أغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة في تمام الساعة 7 مساءً بنسبة اقتراع وصلت إلى 88٪ من أصل 1504 ناخب يحث له الاقتراع على مستوى المملكة، واتسمت عملية الاقتراع بالسلاسة ولم يتم تسجيل مخالفات أثرت على مجريات العملية الانتخابية، رغم محاولات بعض الناخبين لممارسة انتهاكات إلا أن لجان الاقتراع والفرز حالت دون حدوثها، وساهم ذلك في ضمان عدالة تدفق الناخبين والحفاظ على سرية الاقتراع.

وبالمقارنة مع انتخابات غرف الصناعة لعام 2018 يتبين أن نسبة الاقتراع لعام 2022 كانت أعلى مقارنة بسابقتها إذ وصلت نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات إلى 88% مقارنة بنسبة اقتراع 85٪ في انتخابات 2018، كما وصل عدد المقترعين في هذه الانتخابات إلى 1330 مقترعة ومقترعاً من أصل 1504 ناخباً يحق له الاقتراع، مقارنة ب 1488 مقترعة ومقترعاً في عام 2018 من أصل 1742 ناخباً يحق له الاقتراع.

وعلى مستوى الغرف الصناعية الثلاث، حافظت غرفة صناعة اربد على النسبة الأعلى في الاقتراع إذ وصلت نسبتها في انتخابات 2022 إلى 97% وبعدد اجمالي للمقترعين بلغ 124 مقترعة ومقترعاً من أصل 128 ناخباً يحق له الاقتراع، مقارنة بنسبة 98% بانتخابات عام 2018 وبعدد اجمالي 322 مقترعة ومقترعاً من أصل 331 ناخباً يحق لهم الانتخاب في الانتخابات السابقة، تلتها غرفة صناعة الزرقاء إذ وصل عدد المقترعين فيها إلى 192 مقترعة ومقترعاً من أصل 207 ناخباً يحق له الاقتراع وبنسبة بلغت 93% من مجموع الناخبين، وتسجل غرفة صناعة الزرقاء ارتفاعاً بمقدار 16% مقارنة بانتخابات عام 2018 إذ كان عدد المقترعين في تلك الانتخابات 156 مقترعة ومقترعاً من أصل 202 ناخباِ يحق له الاقتراع حيث بلغت نسبتهم 77% من مجموع من يحق له الاقتراع.

أما غرفة صناعة العاصمة فقد كانت الأقل بنسبة التصويت حيث بلغت 87٪ من مجموع من يحق لهم الانتخاب، ليكون عدد المقترعات والمقترعين في العاصمة عمان 1014 من أصل 1169، بينما كانت نسبة الاقتراع في غرفة صناعة عمان بالانتخابات السابقة 83.5٪ بعدد مقترعين وصل إلى 1010 مقترعة ومقترعاً من أصل 1209 ناخباً يحق لهم الاقتراع.

يذكر أن عملية الفرز بدأت بعد إغلاق الصناديق مباشرة ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الأولية عند منتصف الليلة.