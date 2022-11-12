إغلاق صناديق انتخابات الفيصلي بنسبة تاريخية وعدد المقترعين بلغ 1954 ناخبا

عمان – أغلقت في تمام السادسة من مساء اليوم، صناديق الاقتراع في انتخابات النادي الفيصلي.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات د. ماجد عسيلة، إن نسبة التصويت تجاوزت 96 %،

وأضاف عسيلة لـ” الغد” أن عدد المقترعين وصل إلى 1954 عضوا من أصل 2034 عضوا يحق لهم الاقتراع.

مشيدا بالاجواء الطيبة التي غلفت الانتخابات، والإلتزام الكامل والروح العالية من المرشحين والمقترعين.

وشهدت الساعة الاخيرة من العملية الانتخابية، لقطة جميلة نالت استحسان واعجاب محبي الفيصلي، عندما تشابكت ايادي المرشحين من الكتلتين والاعضاء المستقلين، وتحدث المرشحون عن ضرورة تقبل النتائج ،وان يتكاتف الجميع لخدمة الكيان الفيصلاوي.

ومرت الانتخابات على مدار اليوم بهدوء تام، ولم تشهد اية تجاوزات وسط حضور امني كبير، ساهم في انجاز العملية الإنتخابية بافضل صورة.

وبدأت عملية عد وفرز الأصوات، وينتظر ان تتضح النتائج النهائية للانتخابات عند منتصف الليلة.

وترشح للانتخابات كتلة “أبناء الزعيم” التي يرأسها العساف، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد قطيشات، لانا الجغبير، فراس وريكات، عصام الروابدة، الدكتور عمر الزواهرة، فوزي العجارمة، مازن الحراسيس، شهم العدوان، عبد المحسن المعايطة.

أما كتلة “الفيصلي وطن” التي يرأسها الحديد فتضم في عضويتها كلا من: أحمد وريكات، فراس حياصات، أحمد عواد، عيسى الدعجة، الدكتور زياد الحجاج، النائب الدكتور نمر السليحات، سامي فراج، النائب الدكتور نصار الحيصة، والمهندسة عروب العبادي.

فيما ترشح حاتم العكايلة ومروان غنام وحاتم العواملة وطلال منصور أعضاء مستقلين،قبل ان يعلن منصور انسحابه من سباق الترشيح.