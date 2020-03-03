إغلاق صيدليات رفعت أسعار الكمامات

عمان – أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، أن المؤسسة تتابع من خلال جولاتها الميدانية لفرق التفتيش عملية بيع الكمامات في المنشآت لضمان عدم احتكارها في الاسواق أو استغلال أسعارها.

واعلن عبيدات ان 14 فريقا تفتيشا من المؤسسة نفذ اليوم الثلاثاء جولات ميدانية في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد، وأغلق على اثرها عددا من الصيدليات المخالفة وتحويل بعضها للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق اصحابها. ولفت إلى ان فرق التفتيش وجدت بعض حالات الاحتكار للكمامات والمغالاة بأسعارها في عدد من الصيدليات، وجرى اتخاذ الاجراءات بشأنها اضافة إلى مصادرة الكميات التي تم احتكارها. وشدد عبيدات على ان المؤسسة لن تتهاون اطلاقا مع اي صيدلية او منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات أو تقوم باحتكارها.-(بترا)