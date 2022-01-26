إغلاق طرق جديدة بسبب الثلوج والانجماد

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الخميس، عن إغلاق طرق بشكل احترازي ضمن اختصاصها بسبب تشكل الانجماد والهطولات الكثيفة للثلوج التي تشهدها أخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه تم مساء الاربعاء تزامنا مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة إغلاق كل من: طريق القاسمية – رأس النقب وطريق راس النقب بالاتجاهين بسبب تشكل الانجماد فيما تم اغلاق طريق سوف -عجلون ، وساكب – عجلون، وجرش -عمان (ثغرة عصفور) احترازيا بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وأكدت الوزارة أن العمل جار على الطرق التي تشهد تراكمات للثلوج، ونثر الملح على الطرق التي تشهد تشكل للانجماد.