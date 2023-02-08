إغلاق طرق فرعية بالكرك مع بدء تساقط الثلوج

هشال العضايله- تساقطت الأمطار والثلوج بغزاره منذ ساعات فجر اليوم في مختلف مناطق محافظه الكرك وخصوصا في مناطق لواء المزار الجنوبي.

وقامت فرق الدفاع المدني والأشغال العامة والبلديات بفتح الطرق طوال فتره الهطول الثلجي. في حين ما زالت بعض الطرق الفرعية في المزار الجنوبي مغلقه ويتم فتحها باستمرار.

وكانت فرق الدفاع المدني قامت بإسعاف ونقل زهاء 12 شخصا علقت مركباتهم بالثلج بمناطق مختلفه بالكرك في حين لم تسبب الأمطار والثلوج أية حوادث أخرى.