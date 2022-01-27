إربد: إغلاق طريق دير أبي سعيد – الأغوار

احمد التميمي

اربد – قرر محافظ اربد رضوان العتوم اغلاق طريق دير ابي سعيد الاغوار منطقة الزمالية خوفا من حدوث انهيارات اخرى نتيجة الاحوال الجوية.

وقال العتوم ان اغلاق الطريق بشكل مؤقت لحين البت بها من قبل فريق متخصص من وزارة الأشغال العامة حفاظا على حياة مرتادي الطريق.

جاء اغلاق الطريق خلال جولة العتوم على لواءي الكورة والاغوار الشمالية وبرفقته مدير شرطة غرب اربد ومتصرفي لواء الاغوار الشمالية والكورة ومديرة أشغال مكتب لواء الكورة وزاروا خلالها واطلعوا على موقع الانهيارات التي وقعت ليلة امس بعد ان قامت آليات أشغال محافظة اربد بتنظيف الطريق.