إغلاق طريق عمان – السلط لفترة محدودة الجمعة

عمّان – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق طريق عمان – السلط أمام حركة المركبات بالاتجاهين بالقرب من مثلث اليزيدية لفترة محدودة ابتداء من صباح يوم الجمعة ولغاية يوم السبت؛ لتركيب جسر مشاة معدني على الطريق الرئيسي لخدمة المجتمع المحلي في منطقة اليزيدية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم تحويل حركة السير إلى الطرق الجانبية البديلة، وفق اللوحات الارشادية التي سيتم وضعها للدلالة والإرشاد.

وأكدت أنه تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.