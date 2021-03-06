إغلاق عيادات الاختصاص الخارجية في مستشفى الزرقاء

الزرقاء– أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين، اليوم السبت، عن إغلاق عيادات الاختصاص الخارجية في المستشفى، وإلغاء جميع العمليات المبرمجة بدءا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

وقال في تصريح صحافي، إن إغلاق العيادات جاء بسبب الوضع الوبائي الراهن، لافتاً إلى أن المستشفى يستقبل الحالات الطارئة فقط، بالإضافة إلى صرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة.

ودعا الدكتور السريحين المواطنين إلى تفهم هذا الإجراء، والتعاون تحقيقاً للمصلحة العامة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

بترا