إغلاق عيادات ومراكز طب الأسنان

عمان – قال نقيب أطباء الأسنان الأردنيين الدكتور عازم القدومي، انه سيتم غلق جميع عيادات ومراكز طب الأسنان في القطاع الخاص حتى إشعار آخر بناءً على إعلان قانون الدفاع( 2) وحظر التجوال.

واضاف، انه تم التواصل مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وأنه سيتم التعامل مع الحالات الطارئة من خلال الدفاع المدني كما جاء في بيان الدفاع.-(بترا)