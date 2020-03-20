آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

إغلاق عيادات ومراكز طب الأسنان

منذ 39 دقيقة
إغلاق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قال نقيب أطباء الأسنان الأردنيين الدكتور عازم القدومي، انه سيتم غلق جميع عيادات ومراكز طب الأسنان في القطاع الخاص حتى إشعار آخر بناءً على إعلان قانون الدفاع( 2) وحظر التجوال.
واضاف، انه تم التواصل مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وأنه سيتم التعامل مع الحالات الطارئة من خلال الدفاع المدني كما جاء في بيان الدفاع.-(بترا)

مقالات ذات صلة

ماهر أبو طير يكتب: كيف سيكون الأردن بعد هذه المحنة؟!

منذ 3 دقائق

محمد حسين المومني يكتب: أوركسترا وطنية

منذ 3 دقائق
المركز الوطني لحقوق الإنسان - أرشيفية

ارتياح في الأوساط الحقوقية بقرارات الإفراج وإخلاء السبيل ودعوات لتوسيعها

منذ 20 دقيقة

أمطار غزيرة وتساقط للبرد في الطفيلة (فيديو)

منذ 30 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock