إغلاق عيادتي أسنان ومطعمين بعين الباشا خالفوا قانون الدفاع

عمان-الغد- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب إن كوادر الرقابة الصحية في لواء عين الباشا قامت باغلاق عيادتين لطب الاسنان في القطاع الخاص بسبب ممارسة عملهم بشكل مخالف لقانون الدفاع الذي يمنع فتح العيادات الطبية، واضاف العزب انه تم ايضا اغلاق مطعمين ايضا بسبب مزاولة اعمالهم بشكل مخالف لقانون الدفاع.

وفي نفس السياق قال العزب ان الكوادر الصحية نفذت عشرات الجولات الميدانية في مناطق لواء عين الباشا وقامت بالكشف على المحال المسموح لها ممارسة العمل واغلقت 3 مخابز بسبب وجود سلبيات حرجه تشكل خطورة على حياة المواطنين بالاضافة لعدم وجود ترخيص لاحد هذه المخابز، كما تم اغلاق معمل للمنظفات لعدم حصولة على التراخيص الرسمية.

وفي مدينة السلط قامت فرق الرقابه الصحية بجولات على محال بيع اللحوم البيضاء والاسماك وحررت بعض المخالفات والتنبيهات الخطيه وإغلاق محل للأسماك لمخالفته الشروط والتعليمات وسوف تكثف اللجان الصحيه الرقابيه جولاتها في هذه الفتره في الظروف التي الحالية بسبب فيروس كورونا واقترابنا من حلول شهر رمضان وتقلبات الطقس السائده وارتفاع درجات الحرارة