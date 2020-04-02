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إغلاق “غراند كانيون” أمام الزوار بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
موقع غراند كانيون (الأخدود الكبير) في ولاية أريزونا الأميركية
موقع غراند كانيون (الأخدود الكبير) في ولاية أريزونا الأميركية

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لوس انجلوس-أغلق موقع غراند كانيون (الأخدود الكبير) في ولاية أريزونا الأميركية الذي يجذب ملايين الزوار سنويا، الأربعاء في محاولة للحد من انتشار فيورس كورونا المستجد.

ويأتي الإغلاق بعد عدد من التحذيرات التي أطلقها في الأيام الأخيرة مسؤولو المقاطعة وقادة قبائل السكان الأصليين نافاهو حول الحشود التي استمرت في التدفق إلى هذا المزار السياحي.

وقال عضو الكونغرس في ولاية أريزونا راوول غريجالفا إن مئات الزوار كانوا يأتون إلى غراند كانيون رغم تعليمات المسؤولين القاضية بحظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

وكانت خدمة المنتزهات الوطنية قد تجنبت إغلاقا شاملا لمواقعها البالغ عددها 419 في أنحاء الولايات المتحدة، مفضلة تقييم كل موقع على حدة.

وقد أبلغ عن تسجيل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة كوكونينو من بينها إصابة على الأقل داخل منتزه “غراند كانيون”.

ومن بين الحدائق الوطنية التي أغلقت في وقت سابق، حديقة ييلوستون في وايومينغ وجوشوا تري ويوسمايت في كاليفورنيا. (أ ف ب)

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