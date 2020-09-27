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إغلاق قسم العناية الحثيثة بمستشفى أبي عبيدة إثر إصابة بكورونا

منذ 37 دقيقة

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الأغوار الشمالية – أغلفت إدارة مستشفى أبي عبيدة الجراح بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، قسم العناية الحثيثة لغايات تعقيمه بعد ثبوت إصابة أحد المرضى بفيروس كورونا.
وقال مدير المستشفى الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المريض المصاب كان قد مكث في قسم العناية الحثيثة يومي الخميس والجمعة الماضيين ولم يكن يعاني من أية اعراض بكورونا، مشيراً الى انه وبعد تحويل المريض الى مدينة الحسين الطبية وخضوعه للفحص تم إبلاغ المستشفى بثبوت إصابته.
واشار الى أن اغلاق قسم العناية الحثيثة سيستمر لمدة 48 ساعة لغايات التعقيم، لافتاً الى انه جرى سحب 15 عينة من الكوادر الطبية والتمريضية المخالطة للمصاب احترازياً، كما جرى التنسيق ايضا لتعقيم قسم التصوير الطبقي في مستشفى معاذ بن جبل بالشونة الشمالية الذي كان المصاب قد زاره بسبب حالته المرضية.
وبين الشكور انه تم التنسيق مع مديرية صحة محافظة إربد لغاية تحويل أي مريض يحتاج للعناية الحثيثة الى مستشفيات المحافظة خلال فترة إغلاق القسم.

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