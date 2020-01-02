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إغلاق كلي لجزء من شارع الاستقلال فجر الجمعة

منذ ساعة واحدة
جانب من الأزمات المرورية على شارع الاستقلال-(تصوير: أسامة الرفاعي)
جانب من الأزمات المرورية على شارع الاستقلال-(تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان – الغد – تعلن أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير عن إغلاق كلي لمقطع من شارع الاستقلال الممتد صعوداً من جسر المربط ولغاية دائرة الرقابة الصحية.

وتقتصر فترة العمل فقط من الساعة الواحدة فجر يوم غد الجمعة (٣ كانون الثاني) ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، لغايات استكمال الأعمال الإنشائيه الخاصة بمشروع الباص سريع التردد بالموقع، وفقاً لمدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري.

وبين الفاعوري أنه سيتم تحويل السير القادم من جسر النشا إلى منطقة الهاشمي الشمالي عبر شارع الأمير راشد والعودة إلى شارع وادي المربط الموازي لشارع الاستقلال وصولا لشارع الاستقلال.

وأكد أن الأمانة وإدارة السير ستزود نقاط الإغلاق ومسار التحويلات والطرق البديلة بالشواخص الإرشادية والتحذيرية، ومواد السلامة المرورية اللازمة بالإضافة لتواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور.

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