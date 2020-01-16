إغلاق كلي لشارع الأردن فجر الجمعة .. تعرف على السبب ؟!

عمان- الغد- تعلن أمانة عمان أنه بالتعاون مع إدارة السير سيتم إعتباراً من الساعة الواحدة فجر يوم غد الجمعة ولغاية الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم ، إغلاق كلي لشارع الأردن وتحديداً في مخيم الحسين ما بعد أشارة السمهوري باتجاه وسط البلد؛ لغايات فك جسر المشاة الحديدي في الموقع .

ووفقاً لمدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري سيتم تحويل حركة السير للقادم من نفق الاستقلال من إشارة السمهوري باتجاه دوار النزهة والعودة لشارع السمهوري .

وتحويل حركة السير للقادم من إشارة نفق الحدادة باتجاه شارع أبو اليسر ثم باتجاه شارع أبو ذر الغفاري وصولا لدوار النزهة ثم العودة لشارع الأردن .

واكد انه سيتم تأمين الموقع من قبل المقاول بوسائل السلامة المرورية إضافة لتواجد كوادر السير ومعاوني الأمانة .