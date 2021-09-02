إغلاق “كوفي شوب” لعدم تلقي موظفيه للقاح كورونا في المفرق

المفرق- قال محافظ المفرق بالوكالة، حسن الجبور، إنه تم إغلاق محل كوفي شوب في مدينة المفرق، لمخالفته قانون الدفاع رقم 32.

وأوضح الجبور لـ(بترا)، اليوم الخميس، أنه تقرر إغلاق الكوفي شوب لمدة أسبوع، نظراً لعدم تلقي العاملين فيه للمطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وعدم إبرازهم الشهادات المتعلقة بهذا الموضوع.

وشدد على أنه “لن يتم التهاون مع أي منشأة تجارية، خاصة فيما يتعلق بعدم تلقي المطاعيم للكوادر العاملة فيها”، داعياً في ذات الوقت لضرورة الإقبال على تلقي المطاعيم المضادة لفيروس، والتي تسهم في دعم الجهود المبذولة للحد من هذه الجائحة.

بترا