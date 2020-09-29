إغلاق لعبة FarmVille كليا نهاية العام الجاري

عمّان-الغد– إذا كنت ترغب في حصاد التفاح الذي زرعته، فمن الأفضل أن تفعل ذلك قريباً، اذ أعلنت شركة “Zynga ” المطورة للعبة “FarmVille” الشهيرة أنها ستغلق لعبة الويب الأصلية على الفيسبوك نهاية العام الجاري.

وكان هذا أمرأ متوقع تماماً، بعد أن كشف فايسبوك في تموز الماضي أنه لن يدعم ألعاب Flash اعتباراً من 31 كانون الأول، وهو نفس موعد وقف شركة Adobe عن دعم مشغل Flash تماماً.

اللعبة الشهيرة كان قد تم إطلاقها في العام 2009، وكان لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط يومياً في أقل من شهرين، وفي ذروة شعبيتها، لعب حوالي 30 مليون شخص FarmVille يومياً، ما دفع Zynga إلى تحقيق إيرادات قياسية، تبع ذلك إصدار محمول وتكملة، لكن الألعاب اللاحقة لم تستحوذ على نفس اهتمام اللعبة الأصلية.

وبحسب ما ذكر موقع “ذا فيرج” فسيتمكن لاعبو FarmVille من الاستمرار في عمليات الشراء داخل التطبيق حتى 17 تشرين الثاني، وبعد ذلك سيتم إغلاق نظام الدفع الخاص بهم.

وسيكون بإمكانهم الاستمتاع باللعب حتى نهاية العام، وبعد ذلك سيتم إغلاقها نهائياً، ولكن Zynga قالت ان نسخة محمولة من FarmVille 3 ستتوفر في جميع أنحاء العالم قريباً.

وقالت Zynga في بيان لها: “بعد 11 عاماً لا تصدق منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2009، نعلن رسمياً عن إغلاق لعبة FarmVille الأصلية على فايسبوك.

وكما ذكرنا سابقاً، ستتوقف Adobe عن توزيع Flash Player وتحديثه لجميع متصفحات الويب، وسيتوقف فايسبوك عن دعم ألعاب Flash على النظام الأساسي تمامًا بعد 31 كانون الثاني، وبالتالي ستتأثر FarmVille بشكل مباشر نتيجة لذلك”.

وأضافت: “نحن ندرك أن العديد منكم كان معنا منذ البداية، ما ساعد في بناء مجتمع عالمي مذهل من اللاعبين على مر السنين الذين استمتعوا بهذه اللعبة بقدر ما استمتعنا بها، لذا نقول لكم شكراً”.