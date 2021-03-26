السلايدر الرئيسيجرشمحافظات

إغلاق مبنى بلدية جرش لإصابة عاملين بكورونا

منذ 3 ساعات
حفظ عينة من مسحة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا - (أرشيفية)
حفظ عينة من مسحة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

جرش- قرر رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قواقزة، اليوم الجمعة، تعليق الدوام في المبنى الرئيس لبلدية جرش الكبرى ليوم غد السبت ؛ بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين في البلدية.
وقال رئيس البلدية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإغلاق جاء تطبيقاً لإجراءات الحد من فرص انتشار فيروس كورونا، فيما ستستمر كوادر البلدية العاملة في الميدان بتقديم واجباتها وخدماتها كالمعتاد.
وأضاف ان الإغلاق جاء لحماية المراجعين وإجراء عمليات التعقيم في مبنى البلدية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock