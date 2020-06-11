إغلاق محال تجارية بالزرقاء

الزرقاء – أغلقت كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، خمسة مقاه ومحلين لبيع المواد التموينية، وخالفت أحد محال الكوفي شوب بسبب مخالفتها المعايير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الزرقاء حجازي عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإغلاقات والمخالفة جاءت بسبب عدم التقيد والالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وبين أن اللجنة الأمنية حولت مالكي المحال التي تم إغلاقها للحاكم الإداري تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وان الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً لحملات الرقابة والتفتيش للتأكد من مدى التزام المحال التجارية والمقاهي بالتعليمات الصادرة عن الحكومة في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى ان المحافظة ستعتمد أيضاً على الجولات التي يقوم بها أفراد الشرطة المجتمعية على المنشآت التجارية بتوثيق المخالفات لمتابعتها من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحابها.

وشدد عساف على ضرورة تعقيم المنشآت التجارية ووضع المعقمات على مداخلها ومخارجها، وعدم السماح للمواطنين بالدخول إلا بعد استخدامهم وسائل الوقاية الشخصية، لافتاً إلى ان هذه المسؤولية تقع على عاتق أصحاب المنشآت.(بترا)