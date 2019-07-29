إغلاق محطة البقعة.. مشروع للصرف الصحي في البلقاء بـ 75 مليون يورو

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشِّر الموافقة على الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ مشروع صرف صحّي شمال شرق البلقاء.

ويهدف المشروع إلى زيادة سعة التجميع ومعالجة نظام الصرف الصحّي لمناطق شمال شرق البلقاء، من خلال إغلاق محطة البقعة، وإنشاء محطّة جديدة شمال شرق محافظة البلقاء بطاقة استيعابية تقدَّر بـ 36 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسّع إلى 54 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لغايات إنتاج مياه معالجة، وتزويد المحطّة بتنقية تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائيّة، بحيث تغطّي الطاقة الكهربائيّة المنتجة حوالي 75 بالمئة من الاحتياجات التشغيليّة للمحطّة.

والمشروع البالغة كلفته زهاء 75 مليون يورو، يشتمل على تمديد خطوط ناقلة تستوعب التدفّقات المستقبليّة من المناطق المنوي خدمتها، ومن المتوقع أن يخدم زهاء 220 ألف نسمة من سكان المنطقة خلال السنوات المقبلة.