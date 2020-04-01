إغلاق محطة محروقات تبيع البنزين بالسعر القديم في إربد

إربد – أغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، محطة محروقات في لواء بني عبيد، لتعمدها بيع البنزين بالسعر القديم (ما قبل قرار التخفيض) الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.

وقال مدير المديرية عبد الحليم الجمرة لـ(بترا)، إن المديرية وبناءً على معلومات واردة ضبطت المحطة خلال بيعها البنزين بسعره القديم، حيث لم تعدل عدادات البيع على أساس السعر الجديد. وأكد، أن المديرية ومن خلال كوادرها الرقابية لن تتهاون مع أية جهة تتلاعب بالأسعار المحددة خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية.

وكانت الحكومة خفضت أمس الثلاثاء، أسعار المشتقات النفطية الأساسية بين 12.9 بالمئة و16.2 بالمئة وحددت بند أسعار الوقود بصفر بدلاً من 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة.- (بترا)