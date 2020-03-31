إغلاق محطتين لتحلية المياه في الزرقاء لمخالفتها الشروط الصحية

الزرقاء- أغلقت كوادر مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، محطتين لتحلية المياه بسبب مخالفتهما للشروط والمعايير الصحية اللازمة.

وبين مدير المديرية، الدكتور محمد الطحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء نفذت خلال ثلاثة أسابيع الماضية 465 جولة تفتيشية على مصادر المياه ومحطات التحلية لجمع العينات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية لإيصال المياه إلى المواطنين.

وشدد الدكتور الطحان على ضرورة تطبيق الشروط والمعايير الصحية اللازمة وفقاً لقانون الصحة العامة على مدار ساعات العمل.–(بترا)