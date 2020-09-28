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إغلاق محكمة بداية المفرق حتى الأحد المقبل بسبب كورونا

منذ ساعتين

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المفرق – أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، مساء الاثنين، إغلاق مبنى محكمة بداية المفرق أمام المراجعين حتى يوم الأحد المقبل.
وقال العدوان في تصريح صحفي، إن إغلاق المحكمة جاء بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لستة موظفين في المحكمة.
وأضاف، أن القضايا ذات الأحكام النهائية سيتم استقبالها ضمن إجراءات صحية مشددة.
وبين أنه سيتم تعقيم مبنى المحكمة بالكامل وأخذ عينات لجميع العاملين في المحكمة للوقوف على الوضع الوبائي واتخاذ القرار المناسب في حينه.–(بترا)

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