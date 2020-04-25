آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

إغلاق محلا للحلويات بسبب البيع المباشر

منذ 38 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها أغلقت اليوم السبت، محلا لبيع الحلويات لقيامه بالبيع المباشر للمواطنين بخلاف القرارات والتعليمات الصادرة والتي تسمح لمحلات الحلويات بالتوصيل فقط وعدم السماح بالبيع المباشر، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحقه وفقا لأحكام القانون.
وأضافت الوزارة، أنه لا يسمح لأي محل من محلات الحلويات بالبيع المباشر، وإنما بالتوصيل فقط وبعد حصول المحل على الموافقات اللازمة، وتحقيق المتطلبات الصحية الصادرة من قبل الجهات المختصة.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

باخرة محملة بـ 63 ألف طن قمح تُفرغ حمولتها في العقبة

منذ 12 دقيقة

“الإفتاء”: قيمة زكاة الفطر 180 قرشا وطعام المسكين دينار

منذ 30 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

سكان قرى الجيزة يشكون صعوبة الوصول إلى البنوك ومراكز الخدمات ومزاجية تطبيق القانون

منذ 31 دقيقة

نتائج سلبية لـ 63 عينة فحص كورونا في عجلون

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock