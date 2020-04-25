إغلاق محلا للحلويات بسبب البيع المباشر

عمان – قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها أغلقت اليوم السبت، محلا لبيع الحلويات لقيامه بالبيع المباشر للمواطنين بخلاف القرارات والتعليمات الصادرة والتي تسمح لمحلات الحلويات بالتوصيل فقط وعدم السماح بالبيع المباشر، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحقه وفقا لأحكام القانون.

وأضافت الوزارة، أنه لا يسمح لأي محل من محلات الحلويات بالبيع المباشر، وإنما بالتوصيل فقط وبعد حصول المحل على الموافقات اللازمة، وتحقيق المتطلبات الصحية الصادرة من قبل الجهات المختصة.

–(بترا)