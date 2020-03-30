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إغلاق محلين للمعجنات وتوجيه 6 مخالفات لأخرى في إربد

منذ ساعتين
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اربد- أغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد، اليوم الاثنين، مطعمين يبيعان المعجنات؛ لمخالفتهما تعليمات الإغلاق، وفق مدير المديرية عبد الحليم الجمرة.
وقال الجمرة لـ(بترا)، إن مراقبي المديرية حررواً أيضا أربع مخالفات لمحال تجارية تختص بالخضار والفواكه لتعمدها البيع بأعلى من السعر المحدد، إضافة إلى مخالفة محلين آخرين لعدم إعلان الأسعار.
وأضاف أن المديرية أشرفت، اليوم بالتعاون مع محافظة اربد والأجهزة الأمنية، على توزيع كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق اربد المركزي على تجار التجزئة، والتي بلغت نحو 672 طناً، وبما يتناسب مع السقوف السعرية المحددة ويسمح بهامش ربحي للتجار.
وأشار إلى أنه جرى حل الإشكالات المتعلقة بتزويد قرية سوم المعزولة في غرب اربد بكميات الخضار والفواكه لسد احتياجات سكانها، عبر ناقلين متطوعين لهذا الغرض، مؤكداً أن جميع قرى اربد المعزولة احترازيا لانتشار فيروس كورونا يجري تزويدها باحتياجاتها من المواد الغذائية وفق ترتيبات مع الجهات المعنية.
وأكد الجمرة، أن جولات مراقبة الأسعار مستمرة يومياً داخل مدينة اربد والألوية التابعة لها، مثمناً مبادرة البلدية في تزويد المديرية بمركبة إضافية لتسهيل حركة المراقبين. –(بترا)

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