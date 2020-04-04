إغلاق محلين و10 مخالفات لتجاوز السقوف السعرية في إربد

اربد – أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد اليوم السبت، محلين تجاريين لبيع الألبسة والاكسسورات والنثريات لمخالفتهما تعليمات أوامر الدفاع المنبثقة عن قانون الدفاع العام الذي لم يصرح لها بالعمل.

وقال مدير المديرية عبدالحليم الجمرة إنه جرى اليوم تحرير 12 مخالفة بحق عدد من المحال والباعة منها، اربع مخالفات لتجاوز السقوف السعرية لمواد الخضار والدجاج وبيض المائدة والخبز وست مخالفات لعدم وضع قائمة أسعار لمحال مشابهة، إضافة إلى اغلاق المحلين المذكورين.

وأوضح أن سوق اربد المركزي استقبل اليوم السبت 519 طنا من الخضار والفواكه، مؤكدا التزام تجار الجملة والتجزئة بالسقوف السعرية في الوقت الذي دعا فيه إلى عدم التهافت على شراء المواد التموينية بمختلف أصنافها نظرا لوجود كميات كافية من المخزون.

وأشار إلى أن جميع المواد التموينية بمتناول المستهلك وبما يكفي احتياجاته ضمن السقوف السعرية المحددة والتي تخضع لرقابة مستمرة ومشددة من قبل كوارد المديرية والجهات الرقابية الاخرى ذات العلاقة، لافتا إلى أن اسعار الخضار والفواكه ضمن المعدلات الطبيعية المعتادة لمثل هذه الأوقات من السنة شأنها شان باقي المواد الغذائية بما فيها اللحوم والدواجن وبيض المائدة .

وطالب الجمرة المواطنين والتجار على حد سواء الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة العامة وترك مسافات أمان كافية بين الزبائن والاهتمام بارتداء الكمامات والكفوف وإدامة عملية التعقيم.-بترا