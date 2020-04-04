إربدمحافظات

إغلاق محلي ألبسة واكسسوارات في إربد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إربد– اغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد اليوم السبت، محلين تجاريين يبيعان الألبسة والاكسسوارات بما يخالف تعليمات اغلاقها.
وقال مدير المديرية عبد الحليم الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن الفرق الرقابية حررت ايضا 10 مخالفات أخرى لمحال تجارية، منها 4 مخالفات تتصل بالبيع بأعلى من السقوف السعرية للخضار والدجاج، و6 مخالفات تتصل بعدم إعلان الاسعار.
وبين ان السوق المركزي للخضار في اربد استقبل اليوم نحو 519 طناً من مختلف اصناف الخضار والفواكه، مؤكدا توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية في اسواق المحافظة.
واكد انخفاض معدل شكاوى المواطنين للمديرية بشكل لافت عن المرحلة الماضية، مشيراً إلى استقبال 12 شكوى فقط اليوم تتصل بالأسعار وتوافر السلع.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق محلين و10 مخالفات لتجاوز السقوف السعرية في إربد

منذ 27 دقيقة

مستشفى الملك المؤسس: خروج 4 حالات بعد تعافيها من كورونا

منذ 56 دقيقة

الطفيلة.. التزام بحظر التجول الشامل الجمعة

منذ ساعة واحدة

الزرقاء.. الأمن الوقائي يداهم مشغلا يصنع كمامات بشكل غير قانوني (صور)

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock