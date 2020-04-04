إغلاق محلي ألبسة واكسسوارات في إربد

إربد– اغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة اربد اليوم السبت، محلين تجاريين يبيعان الألبسة والاكسسوارات بما يخالف تعليمات اغلاقها.

وقال مدير المديرية عبد الحليم الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا): إن الفرق الرقابية حررت ايضا 10 مخالفات أخرى لمحال تجارية، منها 4 مخالفات تتصل بالبيع بأعلى من السقوف السعرية للخضار والدجاج، و6 مخالفات تتصل بعدم إعلان الاسعار.

وبين ان السوق المركزي للخضار في اربد استقبل اليوم نحو 519 طناً من مختلف اصناف الخضار والفواكه، مؤكدا توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية في اسواق المحافظة.

واكد انخفاض معدل شكاوى المواطنين للمديرية بشكل لافت عن المرحلة الماضية، مشيراً إلى استقبال 12 شكوى فقط اليوم تتصل بالأسعار وتوافر السلع.

–(بترا)