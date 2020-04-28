إغلاق محل قطايف في إربد لمخالفته أوامر الدفاع

إربد – قرر محافظ إربد رضوان العتوم، إغلاق محل بيع قطايف لمخالفته أوامر الدفاع، بإنتاج وبيع القطايف داخل أحد مولات الخضار والفواكه والمواد التموينية، خلافا لأمر الدفاع الذي سمح للمخابز فقط بإنتاج وبيع القطايف.

وبين المحافظ العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب جولة قام بها على أسواق إربد يرافقه مدير الشرطة، العقيد عاهد الشرايدة، وعدد من مدراء الدوائر الرقابية اليوم أن المحل بالإضافة لمخالفته أوامر الدفاع فإنه لم يلتزم بالاشتراطات الصحية المحددة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأكد العتوم أنه لن يتم التهاون مع أي إخلال بأوامر الدفاع أو أي مخالفات تتصل بالأسعار أو تدني مستوى المعايير الصحية أو عدم اتخاذ وسائل الصحة والسلامة العامة والوقاية اتساقا مع الإجراءات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار العتوم إلى أن السلع والمواد التموينية الأساسية متوفرة في الأسواق بشكل كاف وآمن لا يدعو للتهافت على أي من هذه السلع.

–(بترا)