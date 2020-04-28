إغلاق محل للأراجيل لمخالفته أوامر الدفاع في إربد

اربد- حررت كوادر مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، 14 مخالفة لمحال تجارية، واغلقت محلاً لبيع الأراجيل ومستلزماتها لمخالفته أوامر الدفاع، وفق مدير المديرية عبد الحليم الجمرة .

وقال الجمرة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن المخالفات المحررة هي ل 8 لمحال خضار وفواكه لعدم اعلانها قوائم الاسعار، ومخالفتين لذات السبب لمحال مواد تموينية، ومخالفتين لعدم اعلان اسعار اللحوم واخرى بالنسبة لمحل دجاج، اضافة الى مخالفة محلاً للخضار والفواكه لتجاوزه السقوف السعرية المحددة لبعض الاصناف .

واكد توافر مختلف المواد الغذائية والتموينية بكميات كافية، مشيرا الى استقبال سوق إربد المركزي اليوم الى 1329 طناً من الخضار والفواكه.(بترا)