إغلاق مخبزين و 3 معارض ألبان في عجلون

عجلون– أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون مخبزين و3 معارض للألبان غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية او إعلان الأسعار .

وقال رئيس اللجنة محافظ عجلون سلمان النجادا أن اللجنة وبالتعاون مع فرق الصناعة والتجارة والجهات الرقابية تنفذ جولات مكثفة على المحال التجارية والاسواق والمخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية واعلان الاسعار لمنع الاحتكار والحد من انتشار فيروس كوروا والتسهيل على المواطنين خلال الشهر الفضيل .

واشار الى ان اللجنة نفذت اليوم جولات على 70 منشأة في ظل الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة من قبل المواطنين، بالإضافة الى التأكيد على اصحاب هذه المؤسسات والبنوك من اجل التعقيم المستمر وعدم استقبال اي مراجعين الا بعد ارتدائهم للقفازات والكمامات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم الإغلاق أو توجيه الإنذارات في حال المخالفة.(بترا)