إغلاق مخبز آلي وتحرير 13 مخالفة لمحلات تجارية في إربد

إربد- أغلقت كوادر مديرية الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، مخبزاً آلياً في مدينة إربد، وحررت 13 مخالفة لمحلات أخرى.

وقال مدير المديرية المهندس عبدالحليم الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إغلاق المخبز جاء إثر مخالفته لأوامر قانون الدفاع بعدم السماح للمخابز بتصنيع الحلويات في ظل الظروف الحالية.

وأضاف، ان المخالفات المحررة شملت 7 محلات لعدم عرضها الأسعار و3 لزيادة أسعار الخضار عن الأسعار المحددة ومخالفتين لزيادة أسعار الدجاج، وأخرى لمحل لمخالفته أوامر الدفاع.

وفي سياق متصل، بين الجمرة أن سوق إربد المركزي استقبل اليوم 560 طناً من الخضار والفواكه أشرفت كوادر المديرية على عمليات بيعها وفقا لأسعار الجملة المحددة وإلزام التجار بالبيع داخل السوق لضمان البيع بالسقوف المحددة، لافتا إلى بيع كيلو الخيار بالجملة بسعر يتراوح بين 33 – 40 قرشاً، الكوسا 45 – 50، البطاطا 35، والبصل بين 25 -30 قرشا.

وأشار إلى وجود شح في البندورة الواردة إلى السوق حيث وصل منها اليوم 50 طناً فقط، في الوقت الذي يورد فيه عادة من تلك المادة نحو 150 طناً يومياً، عازياً النقص إلى تلف كميات من البندورة في الأغوار نتيجة الظروف الجوية الشهر الماضي والتي أثّرت على إنتاج البيوت البلاستيكية.