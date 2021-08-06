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إغلاق مخبز مخالف للشروط الصحية بالأغوار الشمالية

منذ ساعة واحدة

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الشونة الشمالية – أغلقت لجنة الصحة والسلامة بلواء الأغوار الشمالية اليوم الجمعة، مخبزاً في الشونة الشمالية لمخالفته الشروط الصحية .
وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس اللجنة الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إغلاق المخبز جاء أثر ثبوت استخدامه في العجين مياه خزانات مكشوفة ومعرضة للتلوث .
وأشار إلى أنه تم توقيف أحد القائمين على إدارة المخبز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الى حين تصويب المخالفة .
وأكد الحوامدة، أن الجولات التفتيشية الرقابية مستمرة على جميع المحال التجارية بكافة أنواعها لضمان سلامة المواد الغذائية، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة. –(بترا)

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