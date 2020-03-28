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إغلاق مخبز يبيع سندويشات الفلافل في إربد

منذ ساعة واحدة
سندويشات الفلافل-تعبيرية

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اربد – أغلقت فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء في اقليم الشمال اليوم السبت، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للجنة الصحة والسلامة العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة، أربعة محال تجارية لمخالفتها تعليمات قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه.
وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة أن عمليات الاغلاق طالت أحد المخابز في مدينة اربد لضبطه بتصنيع وبيع السندويشات والفلافل خلافا لتعليمات قانون الدفاع بعدم شمول هذه المنتجات بالاستثناءات الممنوحة لبيع المواد التموينية، إضافة إلى ثلاث منشآت تجارية أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية في مناطق مختلفة بإربد.-(بترا)

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