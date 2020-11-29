إغلاق مديرية آثار مادبا لإصابة موظف بكورونا

مادبا – أغلقت مديرية آثار مادبا اليوم الأثنين بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وتم تعقيم المديرية من خلال كوادر بلدية مادبا بحسب مدير آثار مادبا خالد الهواري

وأكد الهواري بأن المديرية مفتوحة أبوابها يوم غدا الثلاثاء ، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع فرق التقصي الوبائي في مديرية صحة مادبا ، حيث سيقوم جميع الموظفين بأخذ عينات وإجراء متطلبات السلامة العامة والبروتوكول الصحي المعتمد لهذه الغاية يوم غدا الثلاثاء.

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