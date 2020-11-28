إغلاق مديرية صناعة وتجارة المفرق لإصابة موظف بكورونا

المفرق- أعلن مدير مديرية صناعة وتجارة محافظة المفرق المهندس فتحي البشابشة اليوم السبت عن إغلاق المديرية غداً الأحد بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال البشاشة لوكالة الأنباء الأردنية إن فرق التقصي الوبائي في مديرية صحة المفرق ستأخذ عينات من الكادر الوظيفي، وإجراء متطلبات السلامة العامة والبرتوكول الصحي المعتمدة لهذه الغاية، لافتا إلى أن إعادة استئناف العمل بالمديرية سيكون عقب ظهور فحوصات العينات التي جرى اخذها من الموظفين.

بترا

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