إغلاق مركز لذوي الاعاقة وإحالة ملفه للمدعي العام

عمان– الغد– قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اغلاق أحد المراكز الخاصة لذوي الاعاقة لمدة ثلاثة اشهر ونقل كافة منتفعيه والبالغ عددهم 28 منتفعا الى 7 مراكز ومنهم من يحملون جنسيات عربية.

وجاء اغلاق المركز في ضوء اعادة طلب وزارة التنمية الاجتماعية من الطب الشرعي الكشف على طفل تعرض سابقا للحرق في أحد المراكز الخاصة من خلال لجنة طبية من الطب الشرعي حيث تبين أنه تعرض لمادة سلقية نتج عنها حرق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة الى ان تعرض الطفل لمادة سلقية يعني بالضرورة عدم مراعاة المركز للماء الساخن ضمن الدرجة الطبيعية التي يحتملها جسم الطفل .

وزير التنمية الاجتماعية أحال تقرير اللجنة الطبية من الطب الشرعي الى المدعي العام لتبقى القضية منظورة امام القضاء.