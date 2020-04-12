إغلاق مركز للحجامة و7 مؤسسات غذائية في الفحيص وماحص

حابس العدوان

البلقاء- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب ان الكوادر الرقابية الصحية في المديرية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة بالمحافظة قامت باغلاق مركز للتداوي والعلاج بالحجامه في منطقة ماحص منعا للتلوث بالدم ونقل العدوى وتحويل مالك المركز الى المدعي العام واتلاف مواد علاجيه منتهية الصلاحيه ضبطت داخل المركز ،واضاف العزب خلال تصريحات صحفية لوسائل الاعلام ان الفرق الصحية وخلال الثلث الاول من الشهر الحالي قامت باغلاق 7 مؤسسات غذائيه اغلاق تحفظي لوجود سلبيات حرجه فيها بالاضافة لتوجيه 12 مخالفه لمؤسسات غذائيه بسبب افتقارها للشروط الصحيه وعدم مراعاة النظافه العامه ووجود سلبيات صحيه اخرى ،بالاضافة لاتلاف 194 عبوه بوزن اجمالي 55 كيلو غرام من المواد الغذائيه منتهية الصلاحيه

وبين العزب انه تم حجز فوري لسيارتين احدهما بسبب استخدام سيارة نقل عبوات مياه معالجه في نقل الخضار والفواكه الى جانب نقل عبوات المياه وتم حجز السياره لمدة شهر وتحويل السائق للمدعي العام ، وحجز فوري لسيارة نقل لحوم وذبائح لا تحمل ختم المسلخ وذبحت دون اشراف بيطري خارج المسالخ ،حيث تم معاينة اللحوم من قبل الطبيب البيطري وحجز السياره والسائق وتحويله للمدعي العام .

وشدد العزب ان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البلقاء تواصل عملها في الرقابة الصحية بالتوازي مع الدور الرئيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.